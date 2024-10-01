Close button

Зеленський заслухав доповіді військового керівництва щодо ситуації на фронті

Зеленський заслухав доповіді військового керівництва щодо ситуації на фронті
Фото: t.me/V_Zelenskiy

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генштабу Анатолія Баргилевича щодо ситуації на фронті.

Про це президент України повідомив у своєму телеграм-каналі.

"Ситуація на фронті, потреби у зброї та техніці, координація із союзниками. Підготовка до "Рамштайну". Заслухав доповіді міністра оборони Рустема Умєрова, Головкома Олександра Сирського та начальника Генштабу Анатолія Баргилевича", - повідомив Зеленський

Новини

Популярні теми форуму

analytics