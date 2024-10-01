Зеленський заслухав доповіді військового керівництва щодо ситуації на фронті
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генштабу Анатолія Баргилевича щодо ситуації на фронті.
Про це президент України повідомив у своєму телеграм-каналі.
"Ситуація на фронті, потреби у зброї та техніці, координація із союзниками. Підготовка до "Рамштайну". Заслухав доповіді міністра оборони Рустема Умєрова, Головкома Олександра Сирського та начальника Генштабу Анатолія Баргилевича", - повідомив Зеленський