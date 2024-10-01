Зеленский заслушал доклады военного руководства по ситуации на фронте
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника Генштаба Анатолия Баргилевича о ситуации на фронте.
Об этом президент Украины сообщил в своем телеграмм-канале.
"Ситуация на фронте, потребности в оружии и технике, координация с союзниками. Подготовка к "Рамштайну". Заслушал доклады министра обороны Рустема Умерова, Главкома Александра Сырского и начальника Генштаба Анатолия Баргилевича", - сообщил Зеленский