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Зеленский заслушал доклады военного руководства по ситуации на фронте

Зеленский заслушал доклады военного руководства по ситуации на фронте
Фото: t.me/V_Zelenskiy

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника Генштаба Анатолия Баргилевича о ситуации на фронте.

Об этом президент Украины сообщил в своем телеграмм-канале.

"Ситуация на фронте, потребности в оружии и технике, координация с союзниками. Подготовка к "Рамштайну". Заслушал доклады министра обороны Рустема Умерова, Главкома Александра Сырского и начальника Генштаба Анатолия Баргилевича", - сообщил Зеленский

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