Виробник танків Leopard та гаубиць Caesar відкрив філію в Україні

Виробник танків Leopard та гаубиць Caesar відтепер має власну компанію в Києві. З посиланням на пресслужбу компанії, повідомляє Економічна правда.

Французько-німецький конгломерат KNDS відкрив філію в Україні, яку анонсували в червні.

Метою створення КНДС Україна є технічне обслуговування, ремонт та капітальний ремонт озброєння KNDS: танків Leopard 1 і Leopard 2, артилерійських систем Caesar, AMX10 RC, PzH 2000 і зенітних установок Gepard.

Зазначається, що компанія підтримуватиме співпрацю між державними установами України, українською збройною промисловістю та KNDS.

Крім того, KNDS збирається у партнерстві з українською промисловістю організувати спільне виробництво 155-мм артилерійських боєприпасів та запчастин за передовими технологіями виробництва.

У компанії повідомили, що Україна використовує на передовій або законтрактувала майже 800 одиниць озброєння, а також боєприпаси виробництва французько-німецького об’єднання. Це робить його одним із найважливіших промислових партнерів України.