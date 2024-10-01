Производитель танков Leopard и гаубиц Caesar открыл филиал в Украине

Производитель танков Leopard и гаубиц Caesar отныне имеет собственную компанию в Киеве.﻿ Со ссылкой на пресс-службу компании, сообщает Экономическая правда.

Французско-немецкий конгломерат KNDS открыл филиал в Украине, который анонсировали в июне.

Целью создания КНДС Украина является техническое обслуживание, ремонт и капитальный ремонт вооружения KNDS: танков Leopard 1 и Leopard 2, артиллерийских систем Caesar, AMX10 RC, PzH 2000 и зенитных установок Gepard.

Отмечается, что компания будет поддерживать сотрудничество между государственными учреждениями Украины, украинской вооруженной промышленностью и KNDS.

Кроме того, KNDS собирается в партнерстве с украинской промышленностью организовать совместное производство 155-мм артиллерийских боеприпасов и запчастей по передовым технологиям производства.

В компании сообщили, что Украина использует на передовой или законтрактовала почти 800 единиц вооружения, а также боеприпасы производства французско-немецкого объединения. Это делает его одним из важнейших промышленных партнеров Украины.