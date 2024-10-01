Зеленський розповів про нарощування виробництва дронів та розвиток ОПК

В умовах війни Україна змогла побудувати фактично нову оборонну промисловість.﻿ Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на другому Міжнародному форумі оборонних індустрій. З посиланням на пресслужбу президента, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Лише за перше півріччя цього року в Україні виробили у 25 разів більше боєприпасів для артилерії та мінометів, ніж за весь 22-й рік.

Загальна кількість дронів, які ми зараз в Україні здатні виробляти щорічно, – 4 мільйони, і вже більш ніж півтора мільйона законтрактовано. Вже застосовуємо абсолютно новий клас української зброї – далекобійну ракету-дрон "Паляниця". Працюють і інші види наших далекобійних дронів. Працюють морські дрони на захист України. Пройшла успішно льотні випробування наша нова балістична ракета.

Кожен може побачити, як спрацьовують і наші "нептуни". Робимо артилерію – ми робимо наші "богдани", півтора десятка щомісячно, буває 20.

В Україні створили нову ремонтну базу для нашої техніки, і зокрема в червні цього року вже зійшла з конвеєра перша відремонтована в Україні БМП "Мардер". Працюємо над тим, щоб ми могли в Україні на сто відсотків забезпечувати все необхідне для наших "бредлі" та інших видів техніки, яка допомагає нашим воїнам тримати фронт і виконувати життєво важливі завдання для всієї держави" , - розповів Зеленський.

Президент висловив переконання, що завдяки оборонним індустріям Україні належить стати сильним гравцем на глобальному ринку зброї та оборонних технологій.