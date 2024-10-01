Зеленский рассказал о наращивании производства дронов и развитии ОПК

В условиях войны Украина смогла построить фактически новую оборонную промышленность. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на втором Международном форуме оборонных индустрий. Со ссылкой на пресс-службу президента, сообщает Цензор.НЕТ.

"Только за первое полугодие этого года в Украине произвели в 25 раз больше боеприпасов для артиллерии и минометов, чем за весь 22-й год.

Общее количество дронов, которые мы сейчас в Украине способны производить ежегодно, - 4 миллиона, и уже более чем полтора миллиона законтрактовано. Уже применяем совершенно новый класс украинского оружия - дальнобойную ракету-дрон "Паляница". Работают и другие виды наших дальнобойных дронов. Работают морские дроны на защиту Украины. Прошла успешно летные испытания наша новая баллистическая ракета.

Каждый может увидеть, как срабатывают и наши "Нептуны". Делаем артиллерию - мы делаем наши "Богданы", полтора десятка ежемесячно, бывает 20.

В Украине создали новую ремонтную базу для нашей техники, и в частности в июне этого года уже сошла с конвейера первая отремонтированная в Украине БМП "Мардер". Работаем над тем, чтобы мы могли в Украине на сто процентов обеспечивать все необходимое для наших "брэдли" и других видов техники, которая помогает нашим воинам держать фронт и выполнять жизненно важные задачи для всего государства" , - рассказал Зеленский.

Президент выразил убеждение, что благодаря оборонным индустриям Украине предстоит стать сильным игроком на глобальном рынке оружия и оборонных технологий.