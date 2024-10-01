Іран призупинив рейси в аеропорту Тегерана після ракетної атаки по Ізраїлю

У вівторок, 1 жовтня, Іран призупинив польоти в міжнародному аеропорту Тегерана після того, як здійснив масштабний ракетний удар по Ізраїлю.﻿ Про це пише The Times of Israel з посиланням на іранські ЗМІ, повідомляє Новое время.

«Наразі ми призупинили вхідні та вихідні рейси в міжнародному аеропорту Тегерана» , — заявив начальник аеропорту Саїда Чаландарі.

Інших деталей він не розкрив.

Водночас Ізраїль попередив, що відповідь на іранську ракетну атаку вже цієї ночі, і результат «побачить весь Близький Схід».

У вівторок, 1 жовтня, Іран здійснив масштабну повітряну атаку на Ізраїль, випустивши близько 500 ракет.

ЦАХАЛ заявляє, що постраждалих серед мирного населення немає.

Іранські ЗМІ повідомляють, що внаслідок атаки було знищено понад 20 винищувачів, а також велику кількість ізраїльських танків. Офіційно ЦАХАЛ цієї інформації не коментував.