Иран приостановил рейсы в аэропорту Тегерана после ракетной атаки по Израилю

Во вторник, 1 октября, Иран приостановил полеты в международном аэропорту Тегерана после того, как осуществил масштабный ракетный удар по Израилю. Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на иранские СМИ, сообщает Новое время.

«На данный момент мы приостановили входящие и исходящие рейсы в международном аэропорту Тегерана» , — заявил начальник аэропорта Саида Чаландари.

Других деталей он не раскрыл.

В то же время Израиль предупредил, что ответ на иранскую ракетную атаку уже этой ночью, и результат «увидит весь Ближний Восток».

Во вторник, 1 октября, Иран совершил масштабную воздушную атаку на Израиль, выпустив около 500 ракет.

ЦАХАЛ заявляет, что пострадавших среди мирного населения нет. Иранские СМИ сообщают, что в результате атаки были уничтожены более 20 истребителей, а также большое количество израильских танков. Официально ЦАХАЛ эту информацию не комментировал.