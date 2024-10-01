Іран випустив понад 180 ракет на Ізраїль - ЦАХАЛ

Іран випустив по території Ізраїлю під час масованої ракетної атаки у вівторок, 1 жовтня, понад 180 ракет, заявила Армія оборони Ізраїлю. Про це пише The Times of Israel.

Речник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі заявив журналістам, що ВПС Ізраїлю «продовжують працювати на повну потужність, і сьогодні вночі також продовжать наносити потужні удари на Близькому Сході, як це було протягом останнього року».

«Ізраїльська і американська системи протиповітряної оборони працювали ефективно. Була тісна співпраця у виявленні та перехопленні» , — сказав він.

Хагарі зазначив, що розслідування результатів атаки триває, і він не хоче надавати ворогу всю інформацію. Він підкреслив, що Іран вчинив серйозний акт агресії, що може призвести до ескалації на Близькому Сході.

«Ми будемо діяти в обраному нами місці і в обраний нами час, відповідно до вказівок політичного ешелону. Сьогоднішня подія матиме наслідки» , — додав Хагарі.

Раніше речник ЦАХАЛу заявив, що Ізраїль готується до відповіді на ракетний удар з боку Ірану. Армія оборони Ізраїлю перебуває у стані підвищеної бойової готовності як для оборонних, так і для наступальних дій.

1 жовтня Іран здійснив масовану атаку на Ізраїль. По всій країні лунала повітряна тривога. Попередньо, є пряме попадання в будівлю на півночі Тель-Авіва, на вулиці Джорджа Вайса, однак, за даними Міністерства оборони Ізраїлю, інформації про жертви поки немає.

У Тель-Авіві, а також у Дімоні, Набатімі, Горі, Ход-Хашароні, Беер-Шеві та Рішон-Леціоні було зафіксовано кілька інших влучань.