Иран выпустил более 180 ракет на Израиль – ЦАХАЛ

Иран выпустил по территории Израиля во время массированной ракетной атаки во вторник, 1 октября, более 180 ракет, заявила Армия обороны Израиля. Об этом пишет The Times of Israel.

Представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил журналистам, что ВВС Израиля «продолжают работать на полную мощность, и сегодня ночью также продолжат наносить мощные удары на Ближнем Востоке, как это было в течение последнего года».

«Израильская и американская системы противовоздушной обороны работали эффективно. Было тесное сотрудничество в обнаружении и перехвате» , — сказал он.

Хагари отметил, что расследование результатов атаки продолжается, и он не хочет предоставлять врагу всю информацию. Он подчеркнул, что Иран совершил серьезный акт агрессии, что может привести к эскалации на Ближнем Востоке.

«Мы будем действовать в выбранном нами месте и в выбранное нами время, в соответствии с указаниями политического эшелона. Сегодняшнее событие будет иметь последствия» , — добавил Хагари.

Ранее представитель ЦАХАЛа заявил, что Израиль готовится к ответу на ракетный удар со стороны Ирана. Армия обороны Израиля находится в состоянии повышенной боевой готовности как для оборонительных, так и для наступательных действий.

1 октября Иран совершил массированную атаку на Израиль. По всей стране раздавалась воздушная тревога. Предварительно, есть прямое попадание в здание на севере Тель-Авива, на улице Джорджа Вайса, однако, по данным Министерства обороны Израиля, информации о жертвах пока нет.

В Тель-Авиве, а также в Димоне, Набатиме, Горе, Ход-Хашароне, Беэр-Шеве и Ришон-Леционе было зафиксировано несколько других попаданий.