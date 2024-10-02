Окупанти вдарили "Шахедами" по об'єктах критичної інфраструктури на Сумщині

Увечері 1 жовтня російська армія вдарила "Шахедами" по об'єктах критичної інфраструктури Шосткинського району на Сумщині, кілька громад знеструмлені, повідомляє Українська правда.

"Ворог завдав авіаційного удару, застосувавши БпЛА типу "Шахед", по об'єктах критичної інфраструктури Шосткинського району. Попередньо, внаслідок атаки росіян знеструмлено Шосткинську, Глухівську, Ямпільську територіальні громади" , – повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

За даними ОВА, підрозділи ППО продовжують працювати над знищенням російських засобів ураження.

Аварійно-рятувальні служби розпочали роботу по ліквідації наслідків атаки росіян.

Нагадаємо, ввечері 1 жовтня російська армія випустила на територію України ударні безпілотники.