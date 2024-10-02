Оккупанты ударили "Шахедами" по объектам критической инфраструктуры на Сумщине
Вечером 1 октября российская армия ударила "Шахедами" по объектам критической инфраструктуры Шосткинского района Сумской области, несколько общин обесточены, сообщает Украинская правда.
"Враг нанес авиационный удар, применив БпЛА типа „Шахед", по объектам критической инфраструктуры Шосткинского района. Предварительно, в результате атаки россиян обесточены Шосткинская, Глуховская, Ямпольская территориальные общины", – сообщает Сумская областная военная администрация.
По данным ОВА, подразделения ПВО продолжают работать над уничтожением российских средств поражения.
Аварийно-спасательные службы начали работу по ликвидации последствий атаки россиян.
Напомним, вечером 1 октября российская армия выпустила на территорию Украины ударные беспилотники.