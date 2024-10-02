Ізраїль вночі завдавав ударів по об'єктах "Хезболли" в Лівані

У ніч на 2 жовтня Армія оборони Ізраїлю заявила про удари по об'єктах "Хезболли" в Бейруті, повідомляє Українська правда.

"ЦАХАЛ наразі завдає ударів по об'єктах терористичного угрупування "Хезболли" в Бейруті" , – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Іран випустив по Ізраїлю 180 балістичних ракет.

Міністерство оборони США назвало ракетну атаку Ірану на Ізраїль вдвічі масштабнішою від попередньої та не виключило ймовірності нового удару.

США очікували, що Іран завдасть ударів балістичними ракетами по Ізраїлю після початку ізраїльської операції проти проіранського угруповання "Хезболла".

1 жовтня Армія оборони Ізраїлю почала обмежену наземну операцію на півдні Лівану.