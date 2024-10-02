Израиль ночью наносил удары по объектам "Хезболлы" в Ливане

В ночь на 2 октября Армия обороны Израиля заявила об ударах по объектам "Хезболлы" в Бейруте, сообщает Украинская правда.

"ЦАХАЛ сейчас наносит удары по объектам террористической группировки "Хезболлы" в Бейруте" , – говорится в сообщении.

Напомним, Иран выпустил по Израилю 180 баллистических ракет.

Министерство обороны США назвало ракетную атаку Ирана на Израиль вдвое масштабнее предыдущей и не исключило вероятности нового удара.

США ожидали, что Иран нанесет удары баллистическими ракетами по Израилю после начала израильской операции против проиранской группировки "Хезболла".

1 октября Армия обороны Израиля начала ограниченную наземную операцию на юге Ливана.