ISW: Захоплення Вугледара навряд чи кардинально змінить хід операцій РФ на Донеччині

За оцінкою аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), окупація Вугледара навряд чи кардинально змінить хід наступальних операцій на заході Донецької області, оскільки місто не є особливо важливим логістичним вузлом, повідомляє Українська правда.

Про це пише ISW.

"Російські війська, ймовірно, захопили Вугледар станом на 1 жовтня після того, як повідомлялося про відхід українських військ з цього населеного пункту, хоча неясно, чи зможуть російські війська швидко просунутися далі Вугледара в найближчому майбутньому".

На геолокаційних відео, опублікованих 30 вересня та 1 жовтня, видно, що російські війська встановлюють російські прапори та вільно діють у різних частинах Вугледара, а російські блогери заявили 1 жовтня, що російські війська захопили населений пункт.

1 жовтня український військовослужбовець повідомив, що частина українського угруповання здійснила плановий відхід з Вугледара, щоб уникнути оточення, а російські блогери стверджують, що українські війська розпочали відхід з Вугледара ще наприкінці 30 вересня.

В огляді зазначається, що захоплення російськими військами Вугледара відбулося після низки затратних і невдалих російських штурмів поблизу цього населеного пункту за останні два з половиною роки.

Експерти нагадують: Росія здійснила щонайменше дві великі наступальні спроби захопити Вугледар у жовтні-листопаді 2022 року та січні-лютому 2023 року, обидві з яких призвели до великих втрат особового складу і військової техніки.

Попередні поразки Росії навколо Вугледара, зокрема, призвели до виснаження 155-ї морської піхотної бригади (Тихоокеанський флот, ВМД РФ).

Деякі російські джерела висловлювали сумніви, що російські війська зможуть швидко просуватися вперед і досягти оперативно значущих проривів одразу після захоплення Вугледара.

Деякі російські блогери зазначили, що вони не очікують, що лінія фронту зруйнується після захоплення Вугледара, посилаючись на українські оборонні позиції на північний схід від Вугледара і необхідність для російських військ повністю зачистити Вугледар, щоб зробити його придатною позицією, з якої вони зможуть розпочати майбутні штурми.

"За попередніми оцінками ISW, захоплення Росією Вугледара навряд чи кардинально змінить хід наступальних операцій на заході Донецької області, здебільшого тому, що Вугледар не є особливо важливим логістичним вузлом, а також тому, що російські війська контролювали більшість основних доріг, що ведуть до Вугледара, ще до 1 жовтня, а це означає, що російські війська вже мали можливість певною мірою перекрити українську логістику на цій ділянці фронту".

Ключові висновки ISW за 1 жовтня:

Російські війська, ймовірно, захопили Вугледар 1 жовтня після того, як, за повідомленнями, українські війська відійшли з цього населеного пункту, хоча неясно, чи зможуть російські війська швидко просунутися далі Вугледара в найближчому майбутньому.

Деякі російські джерела висловили сумніви, що російські війська зможуть швидко просунутися вперед і досягти оперативно значущих проривів одразу після захоплення Вугледара.

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