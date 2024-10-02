ISW: Захват Угледара вряд ли кардинально изменит ход операций РФ в Донецкой области

По оценке аналитиков Института изучения войны (ISW), оккупация Угледара вряд ли кардинально изменит ход наступательных операций на западе Донецкой области, поскольку город не является особо важным логистическим узлом, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет ISW.

"Российские войска, вероятно, захватили Угледар по состоянию на 1 октября после того, как сообщалось об отходе украинских войск из этого населенного пункта, хотя неясно, смогут ли российские войска быстро продвинуться дальше Угледара в ближайшем будущем".

На геолокационных видео, опубликованных 30 сентября и 1 октября, видно, что российские войска устанавливают российские флаги и свободно действуют в разных частях Угледара, а российские блогеры заявили 1 октября, что российские войска захватили населенный пункт.

1 октября украинский военнослужащий сообщил, что часть украинской группировки осуществила плановый отход из Угледара, чтобы избежать окружения, а российские блогеры утверждают, что украинские войска начали отход из Угледара еще в конце 30 сентября.

В обзоре отмечается, что захват российскими войсками Угледара произошел после ряда затратных и неудачных российских штурмов вблизи этого населенного пункта за последние два с половиной года.

Эксперты напоминают: Россия осуществила по меньшей мере две крупные наступательные попытки захватить Угледар в октябре-ноябре 2022 года и январе-феврале 2023 года, обе из которых привели к большим потерям личного состава и военной техники.

Предыдущие поражения России вокруг Угледара, в частности, привели к истощению 155-й морской пехотной бригады (Тихоокеанский флот, ВМД РФ).

Некоторые российские источники выражали сомнения, что российские войска смогут быстро продвигаться вперед и достичь оперативно значимых прорывов сразу после захвата Угледара.

Некоторые российские блогеры отметили, что они не ожидают, что линия фронта разрушится после захвата Угледара, ссылаясь на украинские оборонительные позиции к северо-востоку от Угледара и необходимость для российских войск полностью зачистить Угледар, чтобы сделать его пригодной позицией, с которой они смогут начать будущие штурмы.

"По предварительным оценкам ISW, захват Россией Угледара вряд ли кардинально изменит ход наступательных операций на западе Донецкой области, в основном потому, что Угледар не является особо важным логистическим узлом, а также потому, что российские войска контролировали большинство основных дорог, ведущих к Угледару, еще до 1 октября, а это означает, что российские войска уже имели возможность в определенной степени перекрыть украинскую логистику на этом участке фронта".

Ключевые выводы ISW за 1 октября:

Российские войска, вероятно, захватили Угледар 1 октября после того, как, по сообщениям, украинские войска отошли из этого населенного пункта, хотя неясно, смогут ли российские войска быстро продвинуться дальше Угледара в ближайшем будущем.

Некоторые российские источники выразили сомнения, что российские войска смогут быстро продвинуться вперед и достичь оперативно значимых прорывов сразу после захвата Угледара.

Украинские официальные лица продолжают подчеркивать, что Украина уменьшает преимущество России в боеприпасах для боевой артиллерии, вероятно, частично благодаря недавним украинским ударам по российским складам боеприпасов.

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ ООН) опубликовало доклад за июнь-август 2024 года, в котором подробно описаны жертвы среди гражданского населения Украины, систематическое жестокое обращение России с украинскими военнопленными и некоторое жестокое обращение Украины с российскими военнопленными. Доклад УВКПЧ ООН подчеркнул разницу между официальной реакцией России и Украины на жестокое обращение с военнопленными, а российские государственные СМИ в значительной степени исказили доклад, проигнорировав оценки относительно системного жестокого обращения России с украинскими военнопленными.

В российском федеральном бюджете на 2025-2027 годы предусмотрено финансирование на поддержку онлайн-платформ, принадлежащих известному кремлевскому пропагандисту и бывшему оппозиционному СМИ, что еще больше подчеркивает усилия Кремля по адаптации своей пропагандистской машины к растущей зависимости россиян от социальных сетей для получения информации.

Недавно российские войска продвинулись вблизи Волчанска, Кременной, Торецка, Покровска и Угледара.

По сообщениям, российские власти планируют увеличить вербовку в российских СИЗО.