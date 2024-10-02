Курс валют НБУ на 2 жовтня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 2 жовтня 2024 року
Курс долара порівняно з 1 жовтня зріс на 3 коп. до 41.2476 за 1 долар.
Євро подешевшав на 44 коп. до 45.7106 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подешевшав на 31 коп. до 54.9336 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 22 коп. до 48.7042 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого знизився до позначки 10.6666 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.247 600
|EUR
|Євро
|45.710 600
|GBP
|Фунт стерлінгів
|54.933 600
|CHF
|Швейцарський франк
|48.704 200
|PLN
|Польський злотий
|10.666 600
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.