Курс валют НБУ на 2 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 2 жовтня 2024 року

Курс долара порівняно з 1 жовтня зріс на 3 коп. до 41.2476 за 1 долар.

Євро подешевшав на 44 коп. до 45.7106 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 31 коп. до 54.9336 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 22 коп. до 48.7042 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився до позначки 10.6666 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.247 600 EUR Євро 45.710 600 GBP Фунт стерлінгів 54.933 600 CHF Швейцарський франк 48.704 200 PLN Польський злотий 10.666 600

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.