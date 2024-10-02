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Курс валют НБУ на 2 жовтня

Курс валют НБУ на 2 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 2 жовтня 2024 року

Курс долара порівняно з 1 жовтня зріс на 3 коп. до 41.2476 за 1 долар.

Євро подешевшав на 44 коп. до 45.7106 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 31 коп. до 54.9336 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 22 коп. до 48.7042 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився до позначки 10.6666 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.247 600 +0.0277
EUR Євро 45.710 600 --0.4433
GBP Фунт стерлінгів 54.933 600 --0.3093
CHF Швейцарський франк 48.704 200 --0.2157
PLN Польський злотий 10.666 600 --0.1166

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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