Курс валют НБУ на 2 октября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 2 октября 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 1 октября, вырос на 3 коп до 41.2476 за 1 доллар.
Евро подешевел на 44 коп до 45.7106 за 1 евро.
Фунт стерлингов подешевел на 31 коп до 54.9336 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 22 коп до 48.7042 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого снизился до отметки 10.6666 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.247600
|EUR
|Евро
|45.710600
|GBP
|Фунт стерлингов
|54.933600
|CHF
|Швейцарский франк
|48.704200
|PLN
|Польский злотый
|10.666600
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.