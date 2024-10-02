Курс валют НБУ на 2 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 2 октября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 1 октября, вырос на 3 коп до 41.2476 за 1 доллар.

Евро подешевел на 44 коп до 45.7106 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 31 коп до 54.9336 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 22 коп до 48.7042 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился до отметки 10.6666 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.247 600 EUR Евро 45.710 600 GBP Фунт стерлингов 54.933 600 CHF Швейцарский франк 48.704 200 PLN Польский злотый 10.666 600

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.