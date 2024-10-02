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Курс валют НБУ на 2 октября

Курс валют НБУ на 2 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 2 октября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 1 октября, вырос на 3 коп до 41.2476 за 1 доллар.

Евро подешевел на 44 коп до 45.7106 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 31 коп до 54.9336 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 22 коп до 48.7042 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился до отметки 10.6666 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.247600 +0.0277
EUR Евро 45.710600 --0.4433
GBP Фунт стерлингов 54.933600 --0.3093
CHF Швейцарский франк 48.704200 --0.2157
PLN Польский злотый 10.666600 --0.1166

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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