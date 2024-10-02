Російські втрати у війні перевалили за 655 тисяч у живій силі
Сили оборони України за минулу добу знешкодили 1 130 російських загарбників, спалили 32 ББМ, 14 артилерійських систем та 4 танки, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 02.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 655 560 (+1 130) осіб,
- танків – 8 887 (+4) од,
- бойових броньованих машин – 17 579 (+32) од,
- артилерійських систем – 18 869 (+14) од,
- РСЗВ – 1 204 (+0) од,
- засобів ППО – 963 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16 348 (+26) од,
- крилатих ракет – 2 613 (+0) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 25 692 (+71) од,
- спеціальної техніки – 3 318 (+4) од.
Дані уточнюються.