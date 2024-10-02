Російські втрати у війні перевалили за 655 тисяч у живій силі

Сили оборони України за минулу добу знешкодили 1 130 російських загарбників, спалили 32 ББМ, 14 артилерійських систем та 4 танки, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 02.10.24 орієнтовно склали:

особового складу – близько 655 560 (+1 130) осіб,

танків – 8 887 (+4) од,

бойових броньованих машин – 17 579 (+32) од,

артилерійських систем – 18 869 (+14) од,

РСЗВ – 1 204 (+0) од,

засобів ППО – 963 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16 348 (+26) од,

крилатих ракет – 2 613 (+0) од,

кораблів/катерів – 28 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 25 692 (+71) од,

спеціальної техніки – 3 318 (+4) од.

Дані уточнюються.