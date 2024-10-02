Российские потери в войне перевалили за 655 тысяч в живой силе

Силы обороны Украины за минувшие сутки обезвредили 1 130 российских захватчиков, сожгли 32 ББМ, 14 артиллерийских систем и 4 танка, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 02.10.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 655 560 (+1130) человек,

танков – 8 887 (+4) ед,

боевых бронированных машин – 17 579 (+32) ед,

артиллерийских систем – 18 869 (+14) ед,

РСЗО – 1 204 (+0) ед,

средств ПВО – 963 (+0) ед,

самолетов – 369 (+0) ед,

вертолетов – 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 16 348 (+26) ед,

крылатых ракет – 2 613 (+0) ед,

кораблей/катеров – 28 (+0) ед,

подводных лодок – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 25 692 (+71) ед,

специальной техники – 3 318 (+4) ед.

Данные уточняются.