Российские потери в войне перевалили за 655 тысяч в живой силе
Силы обороны Украины за минувшие сутки обезвредили 1 130 российских захватчиков, сожгли 32 ББМ, 14 артиллерийских систем и 4 танка, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 02.10.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 655 560 (+1130) человек,
- танков – 8 887 (+4) ед,
- боевых бронированных машин – 17 579 (+32) ед,
- артиллерийских систем – 18 869 (+14) ед,
- РСЗО – 1 204 (+0) ед,
- средств ПВО – 963 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 16 348 (+26) ед,
- крылатых ракет – 2 613 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 25 692 (+71) ед,
- специальной техники – 3 318 (+4) ед.
Данные уточняются.