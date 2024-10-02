Дебати кандидатів у віцепрезиденти США: Венс та Волз виступили за підтримку союзників

Кандидати у віцепрезиденти США Тім Волз і Джей Ді Венс категорично розкритикували один одного за підходи до зовнішньої політики, однак обидва погодилися, що підтримка союзників є необхідною. Про це вони заявили під час теледебатів, повідомляє Укрінформ.

"Світ побачив на дебатах кілька тижнів тому: майже 80-річний Дональд Трамп, який лише й говорить про розміри натовпу – це не те, що нам потрібно зараз. Та річ не тільки в цьому. Ті, хто був найближче до Трампа, розуміють, наскільки він небезпечний, коли світ перебуває в такій небезпеці" , - розкритикував Волз республіканців.

Він нагадав, що глава попередньої адміністрації Білого дому Джон Келлі назвав Дональда Трампа найбільш недосконалою людиною, яку він коли-небудь зустрічав. Крім того, обидва міністри оборони часів Трампа та його радники з нацбезпеки заявили, що він не повинен навіть наближатися до Білого дому. Волз також навів слова Венса, який свого часу заявив, що Трамп непридатний для найвищої посади.

"З боку віцепрезидентки Гарріс ми побачили стабільне лідерство. Ми спостерігаємо стабільність, здатну залучити коаліції, об’єднати їх, розуміючи, що наші союзники важливі" , - зазначив Волз.

Він підкреслив, що команда Гарріс має намір захистити США та союзників.

Своєю чергою Джей Ді Венс заявив, що Дональд Трамп за часів президентства, "фактично забезпечив стабільність у світі, зробивши це шляхом встановлення ефективного стримування".

При цьому він звинуватив адміністрацію Байдена-Гарріс у тому, що вона посприяла надходженню грошей в Іран, який зараз використовує їх для, аби купувати та виробляти зброю.