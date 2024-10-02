Дебаты кандидатов в вице-президенты США: Вэнс и Уолз выступили в поддержку союзников

Кандидаты в вице-президенты США Тим Уолз и Джей Ди Вэнс категорически раскритиковали друг друга за подходы к внешней политике, однако оба согласились, что поддержка союзников необходима. Об этом они заявили в ходе теледебатов, сообщает Укринформ.

"Мир увидел на дебатах несколько недель назад: почти 80-летний Дональд Трамп, который только и говорит о размерах толпы – это не то, что нам нужно сейчас. Да дело не только в этом. Те, кто был ближе к Трампу, понимают, насколько он опасен, когда мир находится в такой опасности" , - раскритиковал Уолз республиканцев.

Он напомнил, что глава предыдущей администрации Белого дома Джон Келли назвал Дональда Трампа самым несовершенным человеком, которого он когда-либо встречал. Кроме того, оба министра обороны времен Трампа и его советники по нацбезопасности заявили, что он не должен даже приближаться к Белому дому. Уолз также привел слова Венса, который в свое время заявил, что Трамп непригоден для высшей должности.

"Со стороны вице-президента Харрис мы увидели стабильное лидерство. Мы наблюдаем стабильность, способную привлечь коалиции, объединить их, понимая, что наши союзники важны" , - отметил Волз.

Он подчеркнул, что команда Харрис намерена защитить США и союзников.

В свою очередь Джей Ди Вэнс заявил, что Дональд Трамп во времена президентства, "фактически обеспечил стабильность в мире, сделав это путем установления эффективного сдерживания".

При этом он обвинил администрацию Байдена-Харрис в том, что она поспособствовала поступлению денег в Иран, который сейчас использует их для того, чтобы покупать и производить оружие.