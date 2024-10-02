Ердоган назвав єдиний шлях до завершення війни в Україні

Президент Туреччини Реджеп Ердоган продовжує наполягати на дипломатичному підході до завершення війни, розв'язаної РФ проти України, повідомляє Ділова столиця.

Свою позицію Реджеп Ердоган висловив пін час спільної пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

"Під час наших консультацій ми ще раз підкреслили підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Я вважаю, що якнайшвидше припинити руйнування в Україні та досягти справедливого й остаточного рішення можливо лише дипломатичним шляхом" , — сказав Ердоган.

За його словами, час покаже, наскільки успішними можуть бути Туреччина та Фінляндія як посередники для спільних кроків заради досягнення миру.

Олександр Стубб додав, що Фінляндія підтримує мирний план президента України Володимира Зеленського та вважає його хорошою основою для початку мирних переговорів.

"Ми вважаємо, що Україна має право на захист, право на захист від нападів Росії. Я також підтримую мирний план президента Зеленського з 10 пунктів. Я вважаю, що це хороший початок, основа для мирних переговорів" , — заявив він.

Стубб також зауважив, що Туреччина — одна з небагатьох країн у сучасному світі, яка може розмовляти з обома сторонами.

Як повiдомлялось, Реджеп Ердоган заявив, що США та інші учасники західного альянсу "не хочуть, щоб Україна була державою-членом".