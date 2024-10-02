Эрдоган назвал единственный путь к завершению войны в Украине

Президент Турции Реджеп Эрдоган продолжает настаивать на дипломатическом подходе к завершению войны, развязанной РФ против Украины, сообщает Деловая столица.

Свою позицию Реджеп Эрдоган высказал в ходе совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.

"В ходе наших консультаций мы еще раз подчеркнули поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Я считаю, что как можно быстрее прекратить разрушения в Украине и достичь справедливого и окончательного решения возможно только дипломатическим путем" , — сказал Эрдоган.

По его словам, время покажет, насколько успешными могут быть Турция и Финляндия как посредники для общих шагов ради достижения мира.

Александр Стубб добавил, что Финляндия поддерживает мирный план президента Украины Владимира Зеленского и считает его хорошим основанием для начала мирных переговоров.

"Мы считаем, что Украина имеет право на защиту, право на защиту от нападений России. Я также поддерживаю мирный план президента Зеленского из 10 пунктов. Я считаю, что это хорошее начало, основа для мирных переговоров" , — заявил он.

Стубб также отметил, что Турция — одна из немногих стран в современном мире, которая может разговаривать с обеими сторонами.

Как сообщалось, Реджеп Эрдоган заявил, что США и другие участники западного альянса "не хотят, чтобы Украина была государством-членом".