Євросоюз засудив напад Ірану на Ізраїль та закликав припинити вогонь

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз засуджує напад Ірану на Ізраїль та закликає до негайного припинення вогню на близькому Сході, повідомляє Європейська правда.

Він відзначив, що ЄС найрішучішим чином засуджує напад Ірану на Ізраїль.

"Небезпечний цикл нападів і відплати ризикує вийти з-під контролю. Необхідне негайне припинення вогню в усьому регіоні" , – наголосив Боррель.

ЄС залишається повністю відданим своєму внеску в запобігання регіональній війні, додав він.

Іран 1 жовтня завдав ракетного удару по Ізраїлю – ізраїльські військові кажуть, що було випущено близько 180 ракет, більшість з яких були перехоплені.

На окупованому Західному березі річки Йордан під час обстрілу загинув один палестинець, а також постраждали школа в центральній частині Ізраїлю і ресторан в Тель-Авіві.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу назвав атаку "великою помилкою" і пообіцяв, що Іран заплатить за неї.

США підтвердили, що перехопили кілька ракет, запущених Іраном в бік Ізраїлю, і заявили, що залишатимуться "в тісному контакті" з Ізраїлем.

Іран заявив, що його останній напад був актом самооборони у відповідь на "агресивні дії" Ізраїлю проти його союзників, включно з вбивством лідера "Хезболли" Хасана Насралли.

Також повідомляли, що Байден і Гарріс провели зустріч з командою посадовців з питань національної безпеки на тлі ракетної атаки Ірану на Ізраїль.