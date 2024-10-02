Евросоюз осудил нападение Ирана на Израиль и призвал прекратить огонь
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз осуждает нападение Ирана на Израиль и призывает к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке, сообщает Европейская правда.
Он отметил, что ЕС решительным образом осуждает нападение Ирана на Израиль.
"Опасный цикл нападений и возмездия рискует выйти из-под контроля. Необходимо немедленное прекращение огня во всем регионе", – подчеркнул Боррель.
ЕС остается полностью преданным своему вкладу в предотвращение региональной войны, добавил он.
Иран 1 октября нанес ракетный удар по Израилю – израильские военные говорят, что было выпущено около 180 ракет, большинство из которых были перехвачены.
На оккупированном Западном берегу реки Иордан во время обстрела погиб один палестинец, а также пострадали школа в центральной части Израиля и ресторан в Тель-Авиве.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал атаку "большой ошибкой" и пообещал, что Иран заплатит за нее.
США подтвердили, что перехватили несколько ракет, запущенных Ираном в сторону Израиля, и заявили, что будут оставаться "в тесном контакте" с Израилем.
Иран заявил, что его последнее нападение было актом самообороны в ответ на "агрессивные действия" Израиля против его союзников, включая убийство лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы.
Также сообщалось, что Байден и Харрис провели встречу с командой чиновников по вопросам национальной безопасности на фоне ракетной атаки Ирана на Израиль.