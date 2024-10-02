Евросоюз осудил нападение Ирана на Израиль и призвал прекратить огонь

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз осуждает нападение Ирана на Израиль и призывает к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке, сообщает Европейская правда.

Он отметил, что ЕС решительным образом осуждает нападение Ирана на Израиль.

"Опасный цикл нападений и возмездия рискует выйти из-под контроля. Необходимо немедленное прекращение огня во всем регионе" , – подчеркнул Боррель.

ЕС остается полностью преданным своему вкладу в предотвращение региональной войны, добавил он.

Иран 1 октября нанес ракетный удар по Израилю – израильские военные говорят, что было выпущено около 180 ракет, большинство из которых были перехвачены.

На оккупированном Западном берегу реки Иордан во время обстрела погиб один палестинец, а также пострадали школа в центральной части Израиля и ресторан в Тель-Авиве.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал атаку "большой ошибкой" и пообещал, что Иран заплатит за нее.

США подтвердили, что перехватили несколько ракет, запущенных Ираном в сторону Израиля, и заявили, что будут оставаться "в тесном контакте" с Израилем.

Иран заявил, что его последнее нападение было актом самообороны в ответ на "агрессивные действия" Израиля против его союзников, включая убийство лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы.

Также сообщалось, что Байден и Харрис провели встречу с командой чиновников по вопросам национальной безопасности на фоне ракетной атаки Ирана на Израиль.