Білий дім пообіцяв Ірану серйозні наслідки за атаку на Ізраїль

Білий дім заявив, що Тегеран зіткнеться з серйозними наслідками за масштабну ракетну атаку на Ізраїль у вівторок, повідомляє Європейська правда.

Про це сказав радник з національної безпеки Джейк Салліван, якого цитує The Washington Post.

Салліван сказав, що шквал з майже 200 балістичних ракет, випущених по Ізраїлю пізно ввечері у вівторок, став "значною ескалацією".

Він відзначив, що президент Джо Байден уважно стежить за розвитком подій, оскільки ескалація загрожує підірвати одну з головних зовнішньополітичних цілей американського лідера – запобігти тотальній війні на Близькому Сході.

"Зараз ми збираємося розглянути, якими будуть наступні кроки, щоб забезпечити в першу чергу американські інтереси, а потім максимально сприяти стабільності в міру того, як ми будемо рухатися вперед", – сказав Салліван журналістам у Білому домі.

Він відмовився повідомити, якої форми набудуть обіцяні наслідки для Ірану, який вже є об'єктом широких американських санкцій.

"Ми чітко дали зрозуміти, що будуть наслідки, серйозні наслідки. Ми будемо працювати з Ізраїлем над тим, щоб це стало реальністю", – додав він.

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що вважає атаку Ірану на Ізраїль "кричущим актом агресії".

США також підтвердили, що перехопили кілька ракет, запущених Іраном в бік Ізраїлю, і заявили, що залишатимуться "в тісному контакті" з Ізраїлем.

Британські війська відіграли певну роль у запобіганні подальшій ескалації, спричиненій ракетною атакою Ірану, заявив міністр оборони країни.