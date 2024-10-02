Белый дом пообещал Ирану серьезные последствия за атаку на Израиль

Белый дом заявил, что Тегеран столкнется с серьезными последствиями за масштабную ракетную атаку на Израиль во вторник, сообщает Европейская правда.

Об этом сказал советник по национальной безопасности Джейк Салливан, которого цитирует The Washington Post.

Салливан сказал, что шквал из почти 200 баллистических ракет, выпущенных по Израилю поздно вечером во вторник, стал "значительной эскалацией".

Он отметил, что президент Джо Байден внимательно следит за развитием событий, поскольку эскалация угрожает подорвать одну из главных внешнеполитических целей американского лидера – предотвратить тотальную войну на Ближнем Востоке.

"Сейчас мы собираемся рассмотреть, какими будут следующие шаги, чтобы обеспечить в первую очередь американские интересы, а затем максимально способствовать стабильности по мере того, как мы будем двигаться вперед", – сказал Салливан журналистам в Белом доме.

Он отказался сообщить, какую форму примут обещанные последствия для Ирана, который уже является объектом широких американских санкций.

"Мы четко дали понять, что будут последствия, серьезные последствия. Мы будем работать с Израилем над тем, чтобы это стало реальностью", – добавил он.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что считает атаку Ирана на Израиль "вопиющим актом агрессии".

США также подтвердили, что перехватили несколько ракет, запущенных Ираном в сторону Израиля, и заявили, что будут оставаться "в тесном контакте" с Израилем.

Британские войска сыграли определенную роль в предотвращении дальнейшей эскалации, вызванной ракетной атакой Ирана, заявил министр обороны страны.