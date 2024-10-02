Румунія піднімала винищувачі через російську атаку Одеської області

У румунському прикордонні з Україною над Дунаєм в ніч на 2 жовтня оголошували повітряну тривогу та піднімали винищувачі через атаку російськими ударними безпілотниками на півдні Одещини, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє Digi24.

Cлужби надзвичайних ситуацій повідомили, що вночі 2 жовтня для північної частини жудця Тульча близько 2:40 розіслали сповіщення RO-Alert після того, як військові структури зафіксували рух російських безпілотників до цілей на території України у прикордонні з Румунією.

Міністерство оборони розповіло, що для спостереження підняли два іспанських винищувачі F-18, які базуються на повітряній базі у Румунії, та два румунських F-16.

Системи спостереження не зафіксували потрапляння "Шахедів" у повітряний простір Румунії.

Нагадаємо, минулого тижня на території румунської громади, що навпроти українського Ізмаїла над Дунаєм, вкотре виявили уламки ударного безпілотника типу "Шахед", а Міноборони Румунії засудило атаки дронів РФ поблизу румунського кордону.

Північноатлантичний Альянс з 29 вересня розпочав додаткове спостереження за повітряним простором Румунії, залучивши ще один літак дальнього радіолокаційного стеження (AWACS).