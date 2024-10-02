Румыния поднимала истребители из-за росийской атаки Одесской области

В румынском пограничье с Украиной над Дунаем в ночь на 2 октября объявляли воздушную тревогу и поднимали истребители из-за атаки российскими ударными беспилотниками на юге Одесской области, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Digi24.

Службы чрезвычайных ситуаций сообщили, что ночью 2 октября для северной части жудца Тульча около 2:40 разослали оповещение RO-Alert после того, как военные структуры зафиксировали движение российских беспилотников к целям на территории Украины в приграничье с Румынией.

Министерство обороны рассказало, что для наблюдения подняли два испанских истребителя F-18, которые базируются на воздушной базе в Румынии, и два румынских F-16.

Системы наблюдения не зафиксировали попадания "Шахедов" в воздушное пространство Румынии.

Напомним, на прошлой неделе на территории румынской общины, напротив украинского Измаила над Дунаем, в очередной раз обнаружили обломки ударного беспилотника типа "Шахед", а Минобороны Румынии осудило атаки дронов РФ вблизи румынской границы.

Североатлантический Альянс с 29 сентября начал дополнительное наблюдение за воздушным пространством Румынии, привлекая еще один самолет дальнего радиолокационного слежения (AWACS).