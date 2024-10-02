Умєров анонсував велику ракетну програму: що планує Міноборони

Міністерство оборони України зосереджується на виробництві ракет та дронів і планує оголосили про велику ракетну програму в цьому чи наступному році, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров на другому Міжнародному форумі оборонних індустрій (DFNC2).

"Ми зосереджуємося останнім часом на ракетній і дроновій програмах. Наступного чи до кінця цього року ви багато почуєте про велику ракетну програму. Ми вже почали працювати над балістичними ракетами”, – сказав він.

Умєров поінформував, минулого року Міноборони інвестувало до 4 млрд доларів у локальне оборонне виробництво та працює над укладанням довготривалих угод.

“Ми вже досягли 2-5-річних угод і сподіваємося укласти 10-річні угоди. Ми шукаємо шляхи спрощення системи, намагаємося спростити процедури. Я щойно мав зустріч із Бюджетним комітетом (ВР - ред.), де я попросив їхньої підтримки для бюджету на наступний рік. Ми будемо інвестувати більше в наш оборонний сектор”, – зазначив міністр.

За словами очільника Міноборони, довготривалі інвестиції й угоди потрібні для підтримки виробництва і після війни, яке також працюватиме на експорт.

Міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін зі свого боку відзначив, що цьогорічний Форум оборонних індустрій відвідало більше як 280 компаній з 32 країн й організацій, загалом було понад 700 відвідувачів і було підписано сім угод різного типу.

Як повідомляв Укрінформ, на відкритті Міжнародного форуму оборонних індустрій Президент Володимир Зеленський оголосив, що лише за перше півріччя цього року в Україні виробили у 25 разів більше боєприпасів для артилерії і мінометів, ніж за увесь 2022 рік.