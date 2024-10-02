Умеров анонсировал большую ракетную программу: что планирует Минобороны

Министерство обороны Украины сосредотачивается на производстве ракет и дронов и планирует объявить о большой ракетной программе в этом или следующем году, сообщает Укринформ.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров на втором Международном форуме оборонных индустрий (DFNC2).

"Мы сосредотачиваемся в последнее время на ракетной и дроновой программах. В следующем или до конца этого года вы многое услышите о большой ракетной программе. Мы уже начали работать над баллистическими ракетами", - сказал он .

Умеров проинформировал, что в прошлом году Минобороны инвестировало до 4 млрд долларов в локальное оборонное производство и работает над заключением долгосрочных соглашений.

"Мы уже достигли 2-5-летних соглашений и надеемся заключить 10-летние соглашения. Мы ищем пути упрощения системы, стараемся упростить процедуры. Я только что встречался с Бюджетным комитетом (ВР - ред.), где я попросил их поддержки для бюджета на следующий год. Мы будем инвестировать больше в наш оборонный сектор", – отметил министр.

По словам главы Минобороны, долгосрочные инвестиции и соглашения нужны для поддержки производства и после войны, которая также будет работать на экспорт.

Министр стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин со своей стороны отметил, что нынешний Форум оборонных индустрий посетило более 280 компаний из 32 стран и организаций, всего было более 700 посетителей и было подписано семь соглашений разного типа.

Как сообщалось, на открытии Международного форума оборонных индустрий Президент Владимир Зеленский объявил, что только за первое полугодие этого года в Украине было произведено в 25 раз больше боеприпасов для артиллерии и минометов, чем за весь 2022 год.