У Польщі заявили, що в Український легіон записалося надто мало українців

Голова польського Міністерства національної оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що кількість українців, які зголосились до Українського легіону у Польщі, виявилась вкрай малою, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав Wirtualna Polska.

Формування Українського легіону було передбачене двосторонньою безпековою угодою між Україною та Польщею. Український легіон у Польщі мав бути навчений, озброєний і підготовлений до захисту України, при цьому польська армія мала відповідати за підготовку, а Київ – за рекрутування.

"Ми до цього підготувалися. Це було в рамках угоди, підписаної між Польщею та Україною", – сказав Косіняк-Камиш, запевнивши, що "ми готові навчати українських солдатів".

Очільник Міноборони нагадав, що Польща вже підготувала близько 20 тисяч українських солдатів, які були відправлені на фронт в Україні.

"Ми не несемо відповідальності за вербування. Однак кількість людей, які повинні були зголоситися з української сторони, є занадто малою. Ці декларації на початку були дуже високими – що може бути сформована навіть одна бригада, тобто кілька тисяч осіб. Однак цього не сталося", – сказав Косіняк-Камиш.

На полях саміту НАТО у Вашингтоні очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський сказав, що до лав легіону зареєструвалися вже кілька тисяч українців.

Але згодом, у вересні, журналісти повідомили, що Український легіон досі залишається "ідеєю на папері".