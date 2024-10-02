В Польше заявили, что в Украинский легион записалось слишком мало украинцев

Глава польского Министерства национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что количество украинцев, которые вызвались вступить в Украинский легион в Польше, оказалось крайне малым, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал Wirtualna Polska.

Формирование Украинского легиона было предусмотрено двусторонним соглашением по безопасности между Украиной и Польшей. Украинский легион в Польше должен был быть обучен, вооружен и подготовлен к защите Украины, при этом польская армия должна была отвечать за подготовку, а Киев – за рекрутирование.

"Мы к этому подготовились. Это было в рамках соглашения, подписанного между Польшей и Украиной", – сказал Косиняк-Камыш, заверив, что "мы готовы обучать украинских солдат".

Глава Минобороны напомнил, что Польша уже подготовила около 20 тысяч украинских солдат, которые были отправлены на фронт в Украине.

"Мы не несем ответственности за вербовку. Однако количество людей, которые должны были вызваться с украинской стороны, слишком мало. Эти декларации в начале были очень высокими – что может быть сформирована даже одна бригада, то есть несколько тысяч человек. Однако этого не произошло", – сказал Косиняк-Камыш.

На полях саммита НАТО в Вашингтоне глава МИД Польши Радослав Сикорский сказал, что в ряды легиона зарегистрировались уже несколько тысяч украинцев.

Но впоследствии, в сентябре, журналисты сообщили, что Украинский легион до сих пор остается "идеей на бумаге".