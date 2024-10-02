Американська компанія планує виготовляти БпЛА Switchblade 600 в Україні

Американська компанія AeroVironment підписала угоду з українською компанією щодо локалізації Switchblade 600. Договір уклали на DFNC2: Міжнародному форумі оборонних індустрій в Києві, повідомляє Мілітарний.

Українську компанію-підписантку не називають з міркувань безпеки.

Брет Хаш, старший віцепрезидент і генеральний менеджер підрозділу баражуючих ударних систем AeroVironment зазначив, що співпраця з українською компанію буде поетапною.

"Це розпочнеться з того, що, по суті, будуть відправлені компоненти підсистем… Отже, все розпочнеться з дуже простої інтеграції. А потім з часом ми локалізуємо дедалі більше систем і вдосконалимо комплекс так, щоб він став кращим, ніж є сьогодні" , – сказав він.

Наразі договір має узгодити уряд США, над цим працюють обидві країни. На це може знадобитися близько 9 місяців. Щодо обсягів майбутнього виробництва – цифру не називають. Водночас Брет Хаш зазначив, що це має бути кілька тисяч Switchblade 600 на рік.

Він зауважив, що українські військові використовують баражуючий боєприпас Switchblade 600 не так, як планувалося. Від початку ця зброя надавалася американським спецпризначенцям для ведення нерегулярних бойових дій та ураження рухомих цілей.

Українські ж військові застосовують цю зброю для ураження цілей вартістю 20-25 млн доларів, наприклад, систем протиповітряної оборони "Панцир" чи "С-300".

"Є деякі вражаючі відео у відкритих джерелах. На мою думку, справді важливо те, що хоча це і протитанкова ракета, та сама, що використовується в Javelin, вона не застосовується в Україні проти танків. Росіяни можуть регулярно замінювати танки. Але вони не можуть замінити дорогі системи протиповітряної оборони, тому що для роботи з електронікою є обмежена кількість технічних фахівців" , – сказав Брет Хаш.

Також представник AeroVironment зазначив, що компанія працює над спрощенням експлуатації Switchblade. Брет Хаш зауважив, що є різні відгуки щодо ефективності застосування від різних підрозділів. Однак поліпшити результат можна за допомогою тренувань, які потрібно проводити безпосередньо в Україні.