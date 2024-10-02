Американская компания планирует производить БпЛА Switchblade 600 в Украине

Американская компания AeroVironment подписала соглашение с украинской компанией по локализации Switchblade 600. Договор был заключен на DFNC2: Международном форуме оборонных индустрий в Киеве, сообщает Милитарный.

Украинскую компанию-подписанта не называют из соображений безопасности.

Брет Хаш, старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения баражирующих ударных систем AeroVironment отметил, что сотрудничество с украинской компанией будет поэтапным.

"Это начнется с того, что, по сути, будут отправлены компоненты подсистем… Итак, все начнется с очень простой интеграции. А потом со временем мы локализуем все больше систем и усовершенствуем комплекс так, чтобы он стал лучше, чем сегодня" , – сказал он.

Пока договор должен согласовать правительство США, над этим работают обе страны. На это может уйти около 9 месяцев. Относительно объемов будущего производства цифру не называют. В то же время Брет Хаш отметил, что это должно быть несколько тысяч Switchblade 600 в год.

Он отметил, что украинские военные используют баражирующий боеприпас Switchblade 600 не так, как планировалось. С самого начала это оружие предоставлялось американским спецназам для ведения нерегулярных боевых действий и поражения движущихся целей.

Украинские же военные применяют это оружие для поражения целей стоимостью 20-25 млн долларов, например систем противовоздушной обороны "Панцирь" или "С-300".

"Есть некоторые впечатляющие видео в открытых источниках. На мой взгляд, действительно важно то, что хотя это и противотанковая ракета, та самая, что используется в Javelin, она не применяется в Украине против танков. Россияне могут регулярно заменять танки. Но они не могут заменить дорогостоящие системы противовоздушной обороны, потому что для работы с электроникой есть ограниченное количество технических специалистов" , – сказал Брет Хаш.

Также представитель AeroVironment отметил, что компания работает над упрощением эксплуатации SwitchBlade. Брет Хаш отметил, что есть разные отзывы относительно эффективности применения от разных подразделений. Однако улучшить результат можно с помощью тренировок, которые следует проводить непосредственно в Украине.