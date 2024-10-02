У Секторі Гази заявили про щонайменше 60 загиблих через удари Ізраїлю

Щонайменше 60 людей загинули в Смузі Гази цієї ночі, пише The Guardian із посиланням на локальні медіа. Місцеві медики стверджували, що жертвами ударів стали і люди, які ховалися в шкільному притулку для переміщених, повідомляє Лівий берег.

У місті Газа, згідно з повідомленнями, убиті 22 людини. Серед них 17 – у притулку в школі.

Ізраїльські військові заявляли, що їхньою метою є об'єкти ХАМАС, а не цивільні. Палестинські джерела ж кажуть, що майже рік війни в Газі загинули 40 000 людей. Ізраїль в цей час втратив понад 350 військових.

Перевірити незалежно дані про втрати можливості немає.

Напад ХАМАС на Ізраїлю у жовтні минулого року переріс у ширше регіональне протистояння. На боці ХАМАС Ізраїлю протистоять, зокрема, ліванські та іранські угруповання. Учора Ізраїль зазнав масованого ракетного удару від Ірану. За попередніми даними, не менше 200 ракет запустили іранські сили по ізраїльських містах.