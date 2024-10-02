В Секторе Газа заявили о по меньшей мере 60 погибших из-за ударов Израиля

По меньшей мере, 60 человек погибли в Смузе Газы этой ночью, пишет The Guardian со ссылкой на локальные медиа. Местные медики утверждали, что жертвами ударов стали и скрывавшиеся в школьном приюте для перемещенных люди, сообщает Левый берег.

В городе Газа, согласно сообщениям, убиты 22 человека. Среди них 17 – в приюте в школе.

Израильские военные заявляли, что их целью являются объекты ХАМАС, а не гражданские. Палестинские источники говорят, что почти год войны в Газе погибли 40 000 человек. Израиль в это время потерял более 350 военных.

Проверить независимо данные о потерях возможности нет.

Нападение ХАМАС на Израиль в октябре прошлого года переросло в более широкое региональное противостояние. На стороне ХАМАС Израиля противостоят, в частности, ливанские и иранские группировки. Вчера Израиль получил массированный ракетный удар от Ирана. По предварительным данным, не менее 200 ракет запустили иранские силы по израильским городам.