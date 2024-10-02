ЗСУ офіційно підтвердили відхід з Вугледару

Сили оборони України вийшли з Вугледару Донецької області. Метою було збереження особового складу і бойової техніки. Про це йдеться в повідомленні оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця", пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Як зазначив ОСУВ "Хортиця", зазнавши великих втрат унаслідок тривалих боїв, противник не полишив спроб захопити Вугледар.

"В намаганні за будь-яку ціну взяти місто під контроль зумів спрямувати резерви для проведення флангових ударів, які виснажили оборону підрозділів Збройних сил України. В результаті дій противника виникла загроза оточення міста" , - йдеться у повідомленні.

Для збереження життів українських військових та техніки командування надало дозвіл на вивід сил з Вугледару.