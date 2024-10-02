ВСУ официально подтвердили отход из Угледара

Силы обороны Украины вышли из Угледара Донецкой области. Целью было сохранение личного состава и боевой техники. Об этом говорится в сообщении оперативно-стратегическую группировку войск "Хортица", пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Как отметил ОСГВ "Хортица", понеся большие потери вследствие длительных боев, противник не оставил попыток захватить Угледар.

"В попытке любой ценой взять город под контроль сумел направить резервы для проведения фланговых ударов, которые истощили оборону подразделений Вооруженных сил Украины. В результате действий противника возникла угроза окружения города" , - говорится в сообщении.

Для сохранения жизней украинских военных и техники командование предоставило разрешение на вывод сил из Угледара.