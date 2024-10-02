Окупанти з безпілотника атакували маршрутку на Херсонщині: загинула жінка

Російські війська атакували з дрона маршрутний автобус в Антонівці на Херсонщині – загинула людина, ще одна поранена, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, повідомляє Радіо Свобода.

"Через скидання вибухівки з БпЛА тяжкі поранення дістала 69-річна жінка. На жаль, потерпіла померла у "швидкій" , – написав він.

Також, за даними місцевої влади, ще одну постраждалу через цю атаку доправили до лікарні – попередньо, 54-річна жінка дістала вибухову травму.

Сили РФ регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики і водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

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