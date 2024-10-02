Оккупанты из беспилотника атаковали маршрутку на Херсонщине: погибла женщина

Российские войска атаковали с дрона маршрутный автобус в Антоновке на Херсонщине - погиб человек, еще один ранен, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин, сообщает Радио Свобода.

"Из-за сброса взрывчатки с БпЛА тяжелые ранения получила 69-летняя женщина. К сожалению, потерпевшая скончалась в "скорой" , – написал он.

Также, по данным местных властей, еще одну пострадавшую из-за этой атаки доставили в больницу – предварительно, 54-летняя женщина получила взрывную травму.

Силы РФ регулярно по разным видам вооружения – ударными БПЛА, ракетами, УАБ, РСЗО – атакуют украинские регионы.

Руководство России отрицает, что российская армия во время полномасштабной войны наносит целенаправленные удары по гражданской инфраструктуре городов и сел Украины, убивая гражданское население и разрушая больницы, школы, детские сады, объекты энергетики и водообеспечения.

Украинские власти и международные организации квалифицируют эти удары как военные преступления Российской Федерации и подчеркивают, что они носят целенаправленный характер.

Copyright © 2024 RFE/RL, Inc. Перепечатывается с разрешения Радио Свободная Европа / Радио Свобода