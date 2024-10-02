Звіт ООН: Росіяни регулярно катують українців на всіх етапах полону

Російська влада регулярно піддає українських військовополонених і цивільних катуванням і жорстокому поводженню на всіх етапах перебування у полоні, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у звіті Управління Верховного комісара з прав людини ООН.

Згідно зі звітом УВКПЛ, росіяни систематично катують та жорстоко поводяться з українськими військовополоненими. Згідно зі свідченнями 169 із 174 опитаних військовополонених, які надані УВКПЛ, такі знущання є поширеними під час допитів, прийому до місць утримання та щоденних процедур інтернування. Їхні свідчення були підтверджені іншими джерелами інформації, йдеться в доповіді.

Катування включають побиття, ураження електричним струмом, сексуальне насильство, удушення, тривале перебування у напружених положеннях, примус до надмірних фізичних навантажень, позбавлення сну, імітацію страт та погрози.

"Окупаційна влада в Херсоні неодноразово застосовувала до затриманого чоловіка після його затримання у вересні 2022 року побиття, удушення, катування водою, ураження електричним струмом, у тому числі на статевих органах, та погрози кастрації. Вони також зґвалтували чоловіка металевим предметом і одночасно застосовували електричний струм до його анусу та геніталій" , — йдеться у звіті.

В ООН акцентують увагу на те, що у багатьох із задокументованих випадків тортур або жорстокого поводження брали участь працівники різних державних установ, що часто свідчить про значний рівень координації між ними.

Крім того, у звіті йдеться, що наглядачі в місцях позбавлення волі знали про таке поводження та мали можливість запобігти їм.

Окремо вказується на публічні заклики російських посадовців до жорстокого поводження та страт українських військовополонених.

Як повідомлялось, 1 жовтня стало відомо, що на Покровському напрямку російські окупанти розстріляли 16 українських полонених бійців.