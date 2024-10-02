Отчет ООН: Россияне регулярно подвергают пыткам украинцев на всех этапах плена

Российские власти регулярно подвергают украинских военнопленных и гражданских пыткам и жестокому обращению на всех этапах пребывания в плену, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в отчете Управления Верховного комиссара по правам человека ООН.

Согласно отчету УВКПЧ, россияне систематически пытают и жестоко обращаются с украинскими военнопленными. Согласно показаниям 169 из 174 опрошенных военнопленных, предоставленных УВКПЧ, такие издевательства являются распространенными во время допросов, приема в места содержания и ежедневных процедур интернирования. Их показания были подтверждены другими источниками информации, говорится в докладе.

Пытки включают избиение, поражение электрическим током, сексуальное насилие, удушение, длительное пребывание в напряженных положениях, принуждение к чрезмерным физическим нагрузкам, лишение сна, имитацию казней и угрозы.

"Оккупационные власти в Херсоне неоднократно применяли к задержанному мужчине после его задержания в сентябре 2022 года избиение, удушение, пытки водой, поражение электрическим током, в том числе на половых органах, и угрозы кастрации. Они также изнасиловали мужчину металлическим предметом и одновременно применяли электрический ток к его анусу и гениталиям" , — сказано в отчете.

В ООН акцентируют внимание на том, что во многих из задокументированных случаев пыток или жестокого обращения участвовали работники различных государственных учреждений, что часто свидетельствует о значительном уровне координации между ними.

Кроме того, в отчете говорится, что надзиратели в местах лишения свободы знали о таком обращении и имели возможность предотвратить их.

Отдельно указывается на публичные призывы российских чиновников к жестокому обращению и казням украинских военнопленных.

Как сообщалось, 1 октября стало известно, что на Покровском направлении российские оккупанты расстреляли 16 украинских пленных бойцов.