Суд із п'ятої спроби арештував скандального блогера Стахіва

Суд обрав запобіжний захід псевдоактивісту Остапу Стахіву, якого підозрюють у незаконному поширенні локацій ЗСУ та шахрайстві.﻿﻿ Про це заявила речниця Офісу генпрокурора Надія Максимець, повідомляє Українська правда.

Рішення виніс Галицький районний суд Львова 2 жовтня.

"За клопотанням прокуратури, підозрюваному обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, до 30 листопада 2024 року включно" , – розповіла речниця.

Нагадаємо, суд чотири рази переносив засідання з обрання запобіжного заходу Стахіву, оскільки підозрюваний не з'являвся в суд або вимагав відводів.

Що відомо про справу Стахіва

Остап Стахів у часи пандемії ковіду був одним із очільників руху антивакцинаторів.

У листопаді 2021 року Служба безпеки України оголосила Стахіву підозру в поваленні державного ладу. Він проходив психіатричну експертизу.

25 вересня 2024 року Служба безпеки України, Національна поліція та прокуратура після обшуків оголосили Стахіву нову підозру: йому інкриміновано поширення інформації про розташування Збройних сил України та шахрайство.