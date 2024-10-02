Суд с пятой попытки арестовал скандального блогера Стахива

Суд избрал меру пресечения псевдоактивисту Остапу Стахиву, которого подозревают в незаконном распространении локаций ВСУ и мошенничестве.﻿﻿ Об этом заявила спикер Офиса генпрокурора Надежда Максимец, сообщает Украинская правда.

Решение вынес Галицкий районный суд Львова 2 октября.

"По ходатайству прокуратуры, подозреваемому избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей, до 30 ноября 2024 года включительно" , – рассказала спикер.

Напомним, суд четыре раза переносил заседание по избранию меры пресечения Стахиву, поскольку подозреваемый не являлся в суд или требовал отводов.

Что известно о деле Стахива

Остап Стахив во времена пандемии ковида был одним из руководителей движения антивакцинаторов.

В ноябре 2021 года Служба безопасности Украины объявила Стахиву подозрение в свержении государственного строя. Он проходил психиатрическую экспертизу.

25 сентября 2024 года Служба безопасности Украины, Национальная полиция и прокуратура после обысков объявили Стахиву новое подозрение: ему инкриминируется распространение информации о расположении Вооруженных сил Украины и мошенничество.