Суд с пятой попытки арестовал скандального блогера Стахива
Суд избрал меру пресечения псевдоактивисту Остапу Стахиву, которого подозревают в незаконном распространении локаций ВСУ и мошенничестве. Об этом заявила спикер Офиса генпрокурора Надежда Максимец, сообщает Украинская правда.
Решение вынес Галицкий районный суд Львова 2 октября.
"По ходатайству прокуратуры, подозреваемому избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей, до 30 ноября 2024 года включительно", – рассказала спикер.
Напомним, суд четыре раза переносил заседание по избранию меры пресечения Стахиву, поскольку подозреваемый не являлся в суд или требовал отводов.
Что известно о деле Стахива
Остап Стахив во времена пандемии ковида был одним из руководителей движения антивакцинаторов.
В ноябре 2021 года Служба безопасности Украины объявила Стахиву подозрение в свержении государственного строя. Он проходил психиатрическую экспертизу.
25 сентября 2024 года Служба безопасности Украины, Национальная полиция и прокуратура после обысков объявили Стахиву новое подозрение: ему инкриминируется распространение информации о расположении Вооруженных сил Украины и мошенничество.