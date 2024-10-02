ГУР: У Бердянську підірвали автомобіль із суддею-колаборантом

Головне управління розвідки Міноборони повідомляє про нейтралізацію судді-зрадника Віталія Ломейка в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області, повідомляє Українська правда.

Зазначається, що 2 жовтня 2024 року біля шостого будинку на вулиці Червоних (нова назва – Українських – ред.) партизан у мікрорайоні Лиски неподалік порту в тимчасово окупованому Бердянську вибухнув автомобіль, в якому перебував Ломейко.

Розвідники нагадують, що Ломейко – суддя Чернігівського районного суду Запорізької області, який залишився в окупованому Бердянську, порушив присягу в умовах війни та свідомо й добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками.

"Доля Віталія Ломейка, який причетний до репресій українців в окупації та воєнних злочинів — нагадування усім зрадникам, що прислужування катам українського народу небезпечне для здоровʼя і життя" , – йдеться в повідомленні.

У повідомленні розвідки не вказано, хто стоїть за ліквідацією зрадника, але за даними джерел в спецслужбах, це справа рук Головного управління розвідки МОУ.