ГУР: В Бердянске взорвали автомобиль с судьей-коллаборационистом

Главное управление разведки Минобороны сообщает о нейтрализации судьи-предателя Виталия Ломейко во временно оккупированном Бердянске Запорожской области, сообщает Украинская правда.

Отмечается, что 2 октября 2024 года возле шестого дома на улице Красных (новое название - Украинских - ред.) партизан в микрорайоне Лиски недалеко от порта во временно оккупированном Бердянске взорвался автомобиль, в котором находился Ломейко.

Разведчики напоминают, что Ломейко - судья Черниговского районного суда Запорожской области, который остался в оккупированном Бердянске, нарушил присягу в условиях войны и сознательно и добровольно пошел на сотрудничество с российскими захватчиками.

"Судьба Виталия Ломейко, который причастен к репрессиям украинцев в оккупации и военным преступлениям, - напоминание всем предателям, что прислуживание палачам украинского народа опасно для здоровья и жизни" , – говорится в сообщении.

В сообщении разведки не указано, кто стоит за ликвидацией предателя, но по данным источников в спецслужбах, это дело рук Главного управления разведки МОУ.