РФ розпочала призов до армії на тимчасово окупованій частині України

На тимчасово окупованих територіях України стартував призов до російської армії, який триватиме до кінця року. З посиланням на дані Центру національного спротиву, повідомляє Корреспондент.

"За планами кремлівського фюрера ряди терористів має поповнити щонайменше 150 тисяч новобранців. Серед них значна частка припадає на тимчасово загарбані Донеччину, Луганщину, Запоріжжя, Херсонщину та анексований Крим" , – йдеться у повідомленні.

У ЦНС нагадали, що перший призов до російської армії на цих територіях відбувся восени минулого року. Як і тоді, новобранцям обіцяють, що їх служба не буде пов'язана з участю у війні.

Втім, практика показала, що більшість призовників були змушені підписати контракти з російським міноборони і продовжувати воювати на своїй рідній землі проти України.

Одночасно на тимчасово окупованих територіях Росія готується до мобілізації місцевого населення. Окупаційні адміністрації вимагають від підприємств реєструвати всіх працівників у фейкових військкоматах.

Раніше російський диктатор Володимир Путін своїм указом розпорядився призвати 133 тис. осіб на військову службу у жовтні – грудні 2024 року.

Також Путін знову збільшив чисельність армії РФ. Тепер вона сягне майже 2,4 млн, серед них буде 1,5 млн військовослужбовців.