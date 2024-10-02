РФ начала призыв в армию на временно оккупированной части Украины

На временно оккупированных территориях Украины стартовал призыв в российскую армию, который продлится до конца года. Со ссылкой на данные Центра национального сопротивления, сообщает Корреспондент.

"По планам кремлевского фюрера ряды террористов должны пополнить не менее 150 тысяч новобранцев. Среди них значительная доля приходится на временно захваченные Донбасс, Луганщину, Запорожье, Херсонщину и аннексированный Крым" , - говорится в сообщении.

В ЦНС напомнили, что первый призыв в российскую армию на этих территориях состоялся осенью прошлого года. Как и тогда, новобранцам обещают, что их служба не будет связана с участием в войне.

Впрочем, практика показала, что большинство призывников были вынуждены подписать контракты с российским минобороны и продолжать воевать на своей родной земле против Украины.

Одновременно на временно оккупированных территориях Россия готовится к мобилизации местного населения. Оккупационные администрации требуют от предприятий регистрировать всех работников в фейковых военкоматах.

Ранее российский диктатор Владимир Путин своим указом распорядился призвать 133 тыс. человек на военную службу в октябре-декабре 2024 года.

Также Путин снова увеличил численность армии РФ. Теперь она достигнет почти 2,4 млн., среди них будет 1,5 млн. военнослужащих.